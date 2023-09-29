أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا في حركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحريكها في نطاق ضيق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34758 جنيها.

سعر طن حديد عز: 28922 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1970 جنيها.