سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1463 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1871 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 5.8 دولار بنسبة 0.31% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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