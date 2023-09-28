بلغ 35 جنيها بالجملة.. أسعار السكر تقفز 100% خلال شهرين

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السكر ارتفعت خلال شهرين فقط بنسبة 100% ليصل سعر الطن 35 ألف جنيه اليوم، مقارنة بـ17 ألف جنيه في يوليو الماضي.

وأشار المنوفي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 95%، حيث يتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن.

وأضاف، المنوفي، أن أكثر من 50% من السلع الغذائية يدخل في صناعتها السكر، متوقعا حدوث طفرة كبيرة في أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة إذا استمر سعر السكر على هذا المستوى.

وأوضح المنوفي، أن سعر السكر انخفض في الأسواق العالمية بنسبة 4% خلال شهر سبتمبر الجاري، ليسجل سعر الطن 711 دولارا، مقارنة بـ740 دولارا.

وطالب المنوفي، بتشديد دور الجهات الرقابية على السكر، نظرا لخطورة ارتفاع أسعاره على السلع الأخرى، مثل المربى والحلاوة والعسل، وغالبية المنتجات الغذائية.

وتابع قائلا: إن الشركات الصناعات الغذائية ستجد مبرر قوي لرفع الأسعار إلى مستويات لم نرها من قبل.