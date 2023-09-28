تفاصيل البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز من "إيجاس" خلال العام المالي الماضي

كتب - مصطفى عيد:

قال مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إنه تم إنجاز أنشطة خلال العام المالي الماضي 2022- 2023 تتعلق بالغاز الطبيعي، حيث تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 قطاعًا منها 6 قطاعات بالبحر المتوسط و6 قطاعات بدلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخراً.

وأوضح جلال، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الخميس، أنه تم المضي في إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، وجار استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، وذلك بإجمالي منح توقيع حوالى 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار، وتم تنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بالبحر المتوسط على مساحة حوالى 4 آلاف كم2 بمنطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة التزام نرجس البحرية، وجاري إجراء مسح سيزمى إقليمي ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10500 كم2.

وتم حفر 8 آبار استكشافية ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعب غاز و 23 مليون برميل متكثفات، كما تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعهم على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئر على الإنتاج بإجمالى إنتاج أولي 666 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالي 17 ألف برميل متكثفات يومياً، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالى 738 مليون دولار.

وبلغ متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.

وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى 14.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر منها 5.5 مليون وحدة في آخر 5 سنوات.

ووفقا للبيان، يشار إلى أن السنوات التسع الماضية شهدت معدلات قياسية في توصيل الغاز الطبيعي بتوصيل الخدمة إلى أكثر من 8 مليون وحدة سكنية وهو ما يفوق ما تم توصيله على مدار 34 سنة منذ دخول الغاز الطبيعى للمنازل عام 1980 والذي بلغ 6.2 مليون وحدة سكنية فقط.