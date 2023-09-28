انخفاض أسعار الأرز والزيت وارتفاع السكر اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز وزيت عباد الشمس والذرة والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول والسكر والعدس.

وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم، واللبن السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.43 جنيه، بانخفاض 1.61 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 41.33 جنيه، بارتفاع 3.13 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.86 جنيه، بارتفاع 47 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.51 جنيه، بانخفاض 3.73 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.11 جنيه، بارتفاع 3.36 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.82 جنيه، بارتفاع 64 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.75 جنيه، بارتفاع 2.4 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.74 جنيه، بانخفاض 7.25 جنيه

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.02 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 304.6 جنيه، بارتقاع 52 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.75 جنيه، بانخفاض 40 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 23.9 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.51 جنيه، بانخفاض 35 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض:113.98 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 218.68 جنيه، بانخفاض 2.43 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.53 جنيه، بارتفاع 77 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.36 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 32.25 جنيه، بارتفاع 4 قروش.