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تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد العمل الشتوية بفروع شركات الاتصالات

05:41 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات لشركات خدمات الاتصالات العاملة في مصر بأوقات العمل الشتوية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.

وأوضح الجهاز في بيان له اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

وتتمثل مواعيد العمل الشتوية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات في التالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

وأشار الجهاز إلى أن منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية ملتزمة بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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