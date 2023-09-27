خريطة الأسعار اليوم: انخفاض السكر وارتفاع الحديد.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار السكر والعدس والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، كما عاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات معوضا خسارته الصباحية.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار العدس والسكر والجبن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور

انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)