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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 سبتمبر

03:52 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الأربعاء نحو 2506 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2527 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2211 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو1895 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 17689 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت في شهر مايو الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.

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