هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.89% إلى مستوى 20174 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 20.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 26.1 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.17% إلى مستوى 20355 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.