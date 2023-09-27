العز الدخيلة للصلب تشتري أسهمًا بـ 8.7 مليار جنيه من مساهمين معترضين على شطبها من البورصة

القاهرة - مصراوي:

اشترت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، التابعة لمجموعة حديد عز، نحو 6.9 مليون سهم من المتضررين من قرار شطب الشركة اختياريا من البورصة، مقابل نحو 8.7 مليار جنيه.

ووفقا للبيان على البورصة اليوم الأربعاء، تم تنفيذ شراء أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختيارى بواقع 6,951,496 سهم من أسهم رأسمال الشركة بسعر 1250 جنيه اللسهم.

وكانت الشركة أعلنت فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد قرار الشطب خلال الفترة 19 – 25 سبتمبر الجاري.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشهر الماضي على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وفقا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وقالت الشركة إنه سيتم تمويل شراء هذه الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، ومن خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل من عدد من بنوك التعامل خارج مصر.

وكانت الحكومة، أعلنت في يوليو الماضي، بيع 31% من أسهم شركة عز الدخيلة (حصة مساهمي المال العام) لشركة حديد عز، المستثمر الاستراتيجي، بقيمة 241 مليون دولار 60% منها بالدولار و40% بالعملة المحلية، وذلك بعد إدارة الطرح عبر بنك الاستثمار القومي.