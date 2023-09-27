وزير المالية: الحكومة تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات

الملا: حفر آبار لاستكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لقاءين ثنائيين أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، جاء ذلك على هامش مشاركة الوزراء الثلاثة في اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ وشهد اللقاءان بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية.

وقال معيط إن الحكومة المصرية تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية.

وأكدت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة في مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.

وفي لقائه مع وزيرة المالية البولندية، أكد معيط أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية؛ لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة في ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات، وارتفاع شديد فى أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.

واستعرض التجربة المصرية الناجحة في التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي انعكست في محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقا للبيان.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وأشار إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، بحسب البيان.