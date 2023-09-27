انخفاض أسعار العدس والسكر والجبن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والسكر، والعدس المعبأ، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، والرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم، واللبن السائب في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.04 جنيه، بارتفاع 19 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.2 جنيه، بارتفاع 2.92 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.18 جنيه، بارتفاع 47 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.36 جنيه، بانخفاض 36 قرشا

كيلو السكر المعبأ: 30.75 جنيه، بارتفاع 2.33 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.18 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 47.35 جنيه، بارتفاع 1.38 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.99 جنيه، بارتفاع 2.43 جنيه

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.05 جنيه، بارتفاع 21 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 304.08 جنيه، بانخفاض 1.68 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.15 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 23.52 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.86 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض:114.99 جنيه، بارتفاع 3.57 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 221.11 جنيه، بارتفاع 2.82 جنيه.

لتر اللبن السائب : 21.76 جنيه، بانخفاض 1.01 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 65.58 جنيه، بارتفاع 1.45 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 32.21 جنيه، بارتفاع 73 قرشا.