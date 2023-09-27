الملا: حفر آبار لاستكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر العام المقبل



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركات العالمية التي فازت بمزايدة البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر لأول مرة تستعد لبدء حفر الآبار الاستكشافية اعتباراً من العام المقبل بعد انتهاء مراحل إجراء الدراسات والمسوح ومعالجة البيانات الناتجة عنها، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، برئاسة وزير البترول، والتي حضرها عبر الفيديوكونفرانس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

كان وزیر البترول أعلن في نهاية عام 2019 نتيجة أول مزایدة عالمیة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، التي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في مارس من نفس العام.

وتضمنت هذه الشركات شركة شیفرون الأمریكیة والتي فازت بالقطاع رقم (1) بالمزایدة، وشركة شل الهولندیة والتي فازت بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتي (شل) و(مبادلة) الإماراتیة بالقطاع رقم (4)، بإجمالي مساحة بحث حوالي عشرة آلاف كیلومتر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار ترتفع إلى عدة ملیارات دولار في مراحل التنمیة في حالة تحقیق الاكتشافات، وفقا لبيان سابق من وزارة البترول.

وخلال جمعية شركة جنوب الوادي، لفت الوزير إلى ما تحقق من نجاح في المشروع الذي يتبع شركة جنوب الوادي ونفذته شركة بتروجلف لوضع حقل شمال جيسوم الشمالي على خريطة الإنتاج وزيادة ما يتم إنتاجه من الحقل.

كما أشاد الوزير بما تنفذه شركة جنوب الوادي من إجراءات ناجحة لخفض وترشيد الطاقة المستهلكة ورفع كفاءة استخدامها، مؤكدا أهمية أنشطة المسئولية المجتمعية لقطاع البترول في صعيد مصر والتي راعت تلبية أولويات الدولة في هذا المجال متمثلة بمجالي الصحة والتعليم.

وأوضح أن اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بالقطاع تعمل حالياً على تحقيق مساهمات ذات فعالية كبيرة في مختلف المناطق الجغرافية المحيطة بأنشطة القطاع.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركة جنوب الوادي والشركات والمشروعات التابعة على ما قدموه من عمل وجهد خلال العام والذي اتضحت آثاره فى النتائج الإيجابية التي تحققت، وفقا للبيان.