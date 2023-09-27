انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم



كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور عند مستوياتها أمس الثلاثاء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والملوخية والخيار البلدي والصوب.

ومن المتوقع بدء تنفيذ قرار وزير الصناعة بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر في أول أكتوبر المقبل، وما قد يعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل وبالتالي انخفاض أسعاره التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الشهور الأخيرة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 8.5 جنيه و10 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

البطاطس بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 17 و19 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض 6 جنيهات.

الفاصوليا بين 29 و37 جنيها، بارتفاع 12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه

الخيار البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البامية بين 28 و32 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.