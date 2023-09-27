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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:27 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35007 جنيهات، بزيادة 836 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36017 جنيها، بزيادة 338 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1959 جنيها، بزيادة 36 جنيها.

سوق مصراوى

الحديد والأسمنت مواد البناء أسعار الحديد

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