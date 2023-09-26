البنك الآسيوي للاستثمار يوافق على انضمام 3 دول جديدة لعضويته

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الثلاثاء، على طلب التحاق 3 دول أعضاء جدد.

وبحسب بيان من البنك اليوم، تتضمن هذه الدول السلفادور وجزر سليمان وتنزانيا ليصل عدد الأعضاء إلى 109 أعضاء، وذلك خلال الاجتماع السنوي الثامن للبنك المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

ووفقا للبيان، رحب مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرار انضمام الأعضاء الثلاثة المحتملين خلال الاجتماع السنوي الثامن للبنك.