كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1470 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1890 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2205 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1907 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 8.6 دولار بنسبة 0.45% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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