إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

04:57 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

سعر الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1470 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1890 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2205 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1907 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 8.6 دولار بنسبة 0.45% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سوق مصراوى

سعر الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير قطاع الأعمال: تطوير الغزل والنسيج "مشروع قومي" ولدينا فرص للشراكة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market