إطلاق التشغيل التجريبي للشريحة الإلكترونية ESIM خلال 3 أسابيع

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر بقطاع المحمول، لمصراوي، إن بعض من مشغلي المحمول يبدأون عملية التشغيل التجريبي بشكل محدود للشريحة الإلكترونية "E SIM" وذلك تمهيدا لإطلاقها رسميا بالسوق المصري.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن أعمال التشغيل التجريبي ستبدأ خلال 3 أسابيع، وأن التأخير كان بسبب بعض النقاط القانونية في العقود كان يتم تنسيقها بين الشركة الأجنبية الموردة للنظام التكنولوجي للشريحة الإلكترونية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و مشغلي المحمول.

وأوضحت المصادر أنه يتم حاليا المراجعة النهائية للعقود تمهيدا لتوقيعها وإطلاق التشغيل التجريبي للخدمة.

والشريحة ESIM الإلكترونية عبارة عن بطاقة SIM رقمية تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت.

وشريحة ESIM الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

وتكون الشريحة مثبتة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط يمكنه التعامل معها خارجيا فيمكنه وتحميل أي SIM card عليها.

وكل ما عليه هو اختيار شبكة الهاتف التي يريدها، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية eSIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في سبتمبر من العام الماضي أن جهاز تنظيم الاتصالات يتفاوض مع 4 شركات تكنولوجية عالمية لتطوير تقنية ESIM في مصر داخل الهواتف المحمولة من بينها إيميديا الفرنسية.