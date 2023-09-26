المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 20355 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.45%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 192.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 114.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 307.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.53% إلى مستوى 20321 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.