انخفاض أسعار العدس والجبن وارتفاع اللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ وزيت عباد الشمس والعدس المعبأ وزيت الذرة والجبن الأبيض والرومي والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.85 جنيه، بارتفاع 87 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 35.28 جنيه، بانخفاض 5.23 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.71 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.84 جنيه، بانخفاض 2.97 قرشا

كيلو السكر المعبأ: 28.42 جنيه، بانخفاض 41 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.14 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 45.97 جنيه، بانخفاض 3.16 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.56 جنيه، بانخفاض 1.95 جنيه

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.84 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 305.76 جنيه، بارتفاع 31.93 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.36 جنيه، بارتفاع 4.31 جنيه

كيلو الأرز السائب: 23.83 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.83 جنيه، بارتفاع 62 قرشا

كيلو الجبن الأبيض:111.42 جنيه، بانخفاض 3.26 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 218.29 جنيه، بانخفاض 8.26 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.77 جنيه، بارتفاع قرشين.

كيلو المسلى الصناعي: 64.13 جنيه، بانخفاض 1.14 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 31.48 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.