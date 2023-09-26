موعد إصدار فاتورة شهر أكتوبر 2023 للتليفون الأرضي

كتب- علاء حجاج:

يتبقى 20 يومًا على موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، والتي من المنتظر أن يتم إصدارها يوم 15 أكتوبر المقبل.

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر عن أشهر الاستخدام يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023.

ويمكن لمستخدمي خدمة التليفون الأرضي، الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر فور إصدارها من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، أو من خلال الرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق متنوعة لسداد فاتورة الخط الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر نوفمبر، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من شهر ديسمبر على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة فور صدورها عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك من خلال رقم الهاتف الأرضي فقط.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.