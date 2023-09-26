معيط يبحث مع نظيره الإيراني مقترحات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى مع إيران، على نحو يسهم في تعظيم جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أشار معيط إلى وجود اهتمام متبادل لتطوير المشروعات المشتركة القائمة بالفعل بين البلدين في مصر خاصة قطاع النقل البحري، وقطاع صناعة المنسوجات، بما يتسق مع توجهات الدولة لتوطين الصناعة.

وقال إن مصر لديها بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: "وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الرخصة الذهبية"، و"برنامج الطروحات الحكومية"، على نحو يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويذلل أى عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.

وقال إحسان خاندوري وزير المالية الإيراني، إن بلاده تتطلع لتطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر بشتى المجالات؛ باعتبارها شريكًا بات يمتلك بنية تحتية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات؛ تؤهله لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب في التوسع والاستثمار في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا اهتمامهم بزيادة استثماراتهم في مصر.