أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السبيط والكاليماري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.