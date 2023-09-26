أسعار الجملة في سوق العبور: البصل بـ 20 جنيهًا وانخفاض الطماطم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والفاصوليا والخيار البلدي والفلفل الحامي البلدي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور عند مستوياتها أمس الاثنين، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي.

وخلال الشهرين الماضيين ارتفعت أسعار الطماطم والبصل في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 و25 جنيها في الأسواق للمستهلك.

ويتوقع أن تنخفض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة في الأسواق، بعد قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ما سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 8.5 و11.5 جنيه.

البصل بين 18 و20 جنيها.

الكوسة بين 8 و15 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و25 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيها، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و 43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و 20 جنيها.

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