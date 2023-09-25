زيادة جديدة في أسعار السجائر.. وشعبة الدخان: الأزمة مستمرة

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار السجائر "غير الرسمية" ارتفاعا مرة أخرى في الأسواق بعد هدوئها خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتتراوح الزيادات بين جنيهين و5 جنيهات النوع، حسبما ذكر تجار تحدثوا لمصراوي.

وأوضح التجار، إن متوسط سعر السجائر الكيلوبترا ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى 55 جنيها للعبوة الواحدة مقابل 50 جنيها قبل الزيادة، كما زاد سعر علبة ال أم إلى 67 جنيها مقابل 65 جنيها قبل الزيادة، بحسب المنطقة.

وبحسب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، فإن أزمة أسعار السجائر ستظل قائمة حتى يتم تنفيذ 3 اقتراحات، حينها ستبدأ الأزمة في الانفراجه.

الاقتراح الأول تشديد الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المعنية، والثاني هو طرح الكميات التي شنت عليها الحكومة حملة بالأسواق خلال الفترة الماضية وتمت مصادرتها إعادة طرحها مرة أخرى بمحطات الوقود للمستهلكين، وفقا لإمبابي.

وكانت وزارة الداخلية شنت حملات مكثفة خلال الشهرين الماضيين على أماكن تواجد السجائر المخزنة لدى التجار، وتمت مصادرتها، مما سبب هدوء في الأسعار خلال تلك الفترة.

والاقتراح الثالث هو إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل، حسبما ذكر رئيس شعبة الدخان.