سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط في بداية التعاملات بقيمة 3 جنيهات، قبل أن يستقر بمنتصف التعاملات، وهبط مرة أخرى بحلول التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1926 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 1.1 دولار بنسبة 0.06% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية.

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