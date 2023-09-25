خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن والذهب يستقر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والسكر، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، واستقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات عند نفس مستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار الأرز والفول السكر اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين

تراجع كبير لأسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم الاثنين

ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الاثنين بالمزرعة