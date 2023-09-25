ارتفاع أسعار الأرز والفول السكر اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ، والفول المعبأ، والدقيق، والسكر، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، والرومي خلال تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.07 جنيه، بارتفاع 1.01 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.51 جنيه، بارتفاع 2.38 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.61 جنيه، بارتفاع 1.22 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 64.91 جنيه، بارتفاع 91 قرشا

كيلو السكر المعبأ: 28.83 جنيه، بارتفاع 1.27 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.23 جنيه، بارتفاع 72 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.13 جنيه، بارتفاع 2.3 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.21 جنيه، بارتفاع 1.61 جنيه

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.14 جنيه، بانخفاض 26 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 273.83 جنيه، بانخفاض 3.15 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.05 جنيه، بانخفاض 6.53 جنيه

كيلو الأرز السائب: 23.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.21 جنيه، بارتفاع 1.44 جنيه

كيلو الجبن الأبيض:114.68 جنيه، بارتفاع 4.68 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 227.25 جنيه، بارتفاع 27.25 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.75 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.27 جنيه، بارتفاع 35 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 31.23 جنيه، بانخفاض 3 قروش.