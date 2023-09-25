سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط في بداية التعاملات بقيمة 3 جنيهات، قبل أن يستقر بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1471 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1892 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2207 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2522 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17656 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 1.6 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية.

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