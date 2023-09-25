معيط: نستهدف مليار دولار استثمارات إضافية لمحفظة البنك الآسيوي في مصر

شرم الشيخ- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف زيادة المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر بقيمة مليار دولار إضافية

وأضاف معيط، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمدينة شرم الشيخ اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك الآسيوي تصل إلى نحو 1.3 مليار دولار.

وذكر معيط أن محفظة البنك الآسيوي لتمويل مشروعات البنية التحتية وصلت إلى نحو 232 مشروعات في 35 دولة من الدول الأعضاء بنحو 44 مليار دولار.

وأوضح أن استضافة مصر لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لأول مرة في أفريقيا، يؤكد دور مصر الهام في المنطقة، مشيرا إلى أن رؤية البنك الآسيوي تتماشى مع رؤية مصر 2030، لذا كانت مصر من أول الدول الأعضاء الداعمين للبنك منذ تأسيسه في 2016.

وذكر أن مصر تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك الآسيوي، وزيادة تركيز التمويل على مشروعات النشاط الأخضر والمشروعات التكنولوجية.