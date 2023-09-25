أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و71 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.
سوق مصراوى
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