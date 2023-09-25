وزير التجارة يعين ناهد يوسف قائم بأعمال هيئة التنمية الصناعية

كتبت- شيرين صلاح:

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الاثنين، قراراً بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية بتسيير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.

وقال الوزير في البيان، إن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.