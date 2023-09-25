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وزير التجارة يعين محمد عبد الكريم مساعدا لشؤون التنمية الصناعية

10:28 ص الإثنين 25 سبتمبر 2023

المهندس محمد عبد الكريم

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كتبت- شيرين صلاح:

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعداً للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام، على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثتين.

وقال الوزير في البيان، إن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.

سوق مصراوى

المهندس محمد عبد الكريم وزير التجارة مساعد شؤون التنمية الصناعية

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