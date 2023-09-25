سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1471 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1892 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2207 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2522 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17656 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1923 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 2.2 دولار بنسبة 0.10% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية.

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