بعد ارتفاعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود التراجع بمنتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1894 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية منها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1925 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أول أمس الجمعة بارتفاع 5.21 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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