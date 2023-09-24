خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الفول والسكر والذهب يعود للارتفاع

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، كما عاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض اليوم الأحد بالمزرعة

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم الأحد

انخفاض الجمبري والسبيط.. أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض أسعار الفول والسكر وارتفاع زيت الذرة اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات