انخفاض أسعار الفول والسكر وارتفاع زيت الذرة اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ وزيت عباد الشمس والسكر والعدس خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.06 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.13 جنيه، بانخفاض 2.78 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.39 جنيه، بانخفاض 41 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:62.74 جنيه، بانخفاض 4.48 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 27.56 جنيه، بانخفاض 2.82 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.51 جنيه، بانخفاض 77 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.83 جنيه، بانخفاض 2.79 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.6 جنيه، بارتفاع 4.66 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.04 جنيه، بانخفاض 19 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 304.98 جنيه، بارتفاع 30 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.58 جنيه، بانخفاض 96 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 23 جنيها، بانخفاض 15 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.77 جنيه، بانخفاض 77 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض:119.55 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 247.49 جنيه.

لتر اللبن السائب : 23.94 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.76 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

لتر اللبن المعبأ:31.02 جنيه، بزيادة 14 قرشا.