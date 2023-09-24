انخفاض الجمبري والسبيط.. أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و71 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و290 جنيهات، بانخفاض 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.