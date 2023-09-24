ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل والفاصوليا والخيار البلدي والصوب والبامية والفلفل الحامي والرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الكوسة.

وخلال الشهرين الماضيين في الأسواق، ارتفعت أسعار الطماطم والبصل، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 و25 جنيها في الأسواق للمستهلك.

ويتوقع أن تنخفض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة في الأسواق، بعد قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ما سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

البطاطس بين 8.5 و11.5 جنيه.

البصل بين 18 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 18 و28 جنيها، بارتفاع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

البامية بين 29 و35 جنيها، بارتفاع جنيهين.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و 43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و 20 جنيها.

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