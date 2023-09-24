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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

10:50 ص الأحد 24 سبتمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا في حركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحريكها في نطاق ضيق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35635 جنيها، بزيادة 213 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36207 جنيهات، بتراجع 105 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2017 جنيها، بزيادة 52 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد والأسمنت سوق مواد البناء الأسمنت الحديد

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