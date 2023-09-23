

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس في بيان، أن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر.

وذكر المركز الإعلامي أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وأضاف المركز الإعلامي أنه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.