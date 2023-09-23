بيان رسمي يحسم الجدل.. حقيقة إلغاء قرار حظر تصدير البصل
كتبت- شيرين صلاح:
أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس في بيان، أن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر.
وذكر المركز الإعلامي أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف المركز الإعلامي أنه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار الشنط الحريمي قبل بداية عام جامعي جديدتفاصيل
-
وداعاً لحر الصيف.. أفضل تكييف هواء بقسط يبدأ من 374 جنيهاتفاصيل
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: