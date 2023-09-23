الصناعات الغذائية: لا بد من الاستعانة بتجربة القطن لخلق برند للنباتات الطبية

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه يجب الاستعانة بتجربة قطن مصر في وضع "برند" للنباتات الطبية والعطرية وتسويقه خارجيا خاصةً في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأشار البسيوني، في بيان اليوم السبت، إلى ضرورة العودة إلى الخريطة الزراعية واستنباط أصناف جديدة لمواجهة التحديات المناخية والمائية ومكافحة الحشرات والآفات وأن تراعي المنظومة المزارع.

جاء ذلك على هامش مشاركة الغرفة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم والذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz" بالشراكة مع الغرفة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح البسيوني، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وأشار البسيوني، إلى الجهود التي بذلتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية في اعتماد عدد كبير من المزارع والمصانع بالقائمة البيضاء.

وأضاف البسيوني، أن غرفة الصناعات الغذائية تضم في عضويتها 333 شركة متخصصة في النباتات الطبية والزيوت العطرية، منها 187 من فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتتركز معظمها في محافظة بني سويف بإجمالي 56 مصنعا تليها محافظة الجيزة بإجمالي 54 مصنعاً ومحافظة القاهرة 48 مصنعاً.

وأشار البسيوني، إلى افتتاح 34 مصنع جديداً العام الجاري.