شعبة الخضروات: موسم المانجو يقترب من النهاية والأنواع الشهيرة اختفت

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن موسم المانجو في مصر على وشك الانتهاء، حيث ينتهي موسم المانجو رسميا مع نهاية الشهر الجاري.

وأضاف النجيب أن أغلب الأصناف الشهيرة كالزبدية والعويس والفونس لم تعد متوفرة، وأن أغلب المانجو المتوفرة بالأسواق من أصناف "كيت وكنت ونعومي وهايدي"، وتتراوح أسعارها بين 25 و30 جنيها للكيلو جملة لتباع بالأسواق بسعر للكيلو يتراوح بين 35 و40 جنيها بالأسواق.

وأشار إلى أن إنتاج محصول مانجو الإسماعيلية هذا العام، أقل من العام الماضي، بسبب الاضطرابات المناخية وقوة نشاط الرياح خلال الأشهر الماضية، مما أدى لسقوط المانجو من على الشجر قبل النضج، بما أسهم في تراجع المعروض منه.

وتنتج الإسماعيلية نحو ثلث إنتاج مصر من المانجو، ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة من المانجو في مصر نحو 310 آلاف فدان من بينها نحو 120 ألف فدان في الإسماعيلية، بحسب تصريح سابق، لحسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، لمصراوي.

وتتضمن أشهر الأصناف الإسماعيلاوي المفضلة لدى الكثير: الزبدية والعويس والسكري والصديقة والتيمور.