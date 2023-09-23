التصديري للطباعة والتغليف يشارك في بعثة للسوق الجزائري خلال نوفمبر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، مشاركة المجلس في البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الطباعة والتغليف المقرر انطلاقها إلى الجزائر خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وأشار إلياس، إلى أن البعثة تستهدف زيادة صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق إلى السوق الجزائري، وفتح قنوات اتصال جديدة مع الشركات الجزائرية وعمل لقاءات ثنائية والتعرف على احتياجات السوق هناك، بحسب بيان من المجلس التصديري اليوم.

وأضاف أن الجزائر واحدة من أكبر الأسواق المستوردة بما قيمته 47 مليار دولار، كما تشهد نموا اقتصاديا ملحوظا مما يجعل هذه البعثة مهمة للشركات المصرية، للاستفادة من فرصة التصدير للجزائر من خلال الاطلاع على قاعدة المستوردين التي ستتم إتاحتها خلال البعثة.

وأوضح إلياس أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4% من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022.

وقالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن مصر تحتل المرتبة الـ 14 في قائمة أهم الدول المصدرة لقطاعات الطباعة والتغليف والورق إلى الجزائر عام 2022، حيث بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 63 شركة من بينها 10 شركات تزيد صادراتها عن 6 ملايين دولار.

وأشارت سارة إبراهيم إلى أن التغليف المرن تصدر القطاعات المصدرة للجزائر العام الماضي بقيمة 10 ملايين دولار، يليه قطاع ورق تست لاينر بقيمة 6 ملايين دولار، وفي المرتبة الثالثة ورق الفلوتنج بقيمة 6 ملايين دولار، وورق الدوبلكس بقيمة 3 ملايين دولار، وأكياس من بوليميرات الإيثيلين بقيمة 2 مليون دولار، وأخيرا كتب ومطبوعات بقيمة 400 ألف دولار.