شعبة الخضروات توضح سبب انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق وتتوقع المزيد

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض التدريجي، تزامنا مع بدء ظهور بشائر إنتاج العروة الشتوية.

وأضاف النجيب أن أسعار الطماطم انخفضت اليوم في سوق الجملة لتتراوح اليوم للكيلو بين 8 جنيهات و14 جنيها، مقابل 20 جنيها قبل الانخفاض، لتباع اليوم بالأسواق بين 15 و20 جنيها للكيلو، مقابل 20 و25 جنيها قبل التراجع.

وأرجع النجيب انخفاض الأسعار إلى بدء ظهور محصول العروة الشتوية، وهو ما ساهم في زيادة المعروض من الطماطم وأدى لتراجع الأسعار.

وتوقع النجيب مزيدا من الانخفاض في أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة، كلما زاد المعروض من إنتاج العروة الشتوية.

كانت أسعار الطماطم، شهدت ارتفاعات متتالية على مدار الشهرين الماضيين، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال يوليو الماضي، والتي أدت إلى تلف بعض المحاصيل قبل الجني مما أدى إلى قلة المعروض، كما تزامن ذلك مع فترة فاصل العروات خلال الفترة الحالية والتي يكون الإنتاج فيها قليل، وذلك قبل بداية العروة الشتوية.