وزير البترول يفتتح أولى محطات أدنوك الإماراتية لتموين السيارات في مصر

كتب- أحمد والي:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم السبت.

جاء ذلك بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومريم الكعبي سفيرة الامارات، وبدر اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع.

وتعد هذه المحطة باكورة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية للتسويق، وفقا للبيان.

وبدأت الشركة الإماراتية، بموجب هذه الشراكة، في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة، وتدشين أنشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود

وبلغت تكلفة المحطة 50 مليون جنيه، إضافة إلى توفيرها 250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تقدم المحطة الخدمات التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من كافة أنواع الوقود سواء البنزين والسولار أو الغاز، وفقا للبيان.

وتشمل المحطة خدمة تموين السيارات بالبنزين 92 و95، والسولار، حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو 12 منفذ تموين للبنزين 92 ومثلها للبنزين 95، و8 منافذ لتموين السولار.

كما توفر المحطة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث أوضح المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، أن محطة الشركة لتموين السيارات بالغاز بمحطة أدنوك تبلغ قدرتها التموينية 1200 سيارة في اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية للتوزيع، إنه تم تشغيل 3 محطات بالفعل، ويجري الاستعداد لتشغيل 6 محطات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة في أماكن استراتيجية فى مصر.

وأضاف أن توجه أدنوك للاستثمار في مصر نابع من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري، وفرص النمو الذي يشهدها مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة للشركة في أنشطة تسويق المنتجات البترولية، ونقل خبراتها في هذا المجال باستخدام أحدث التكنولوجيات.

وذكر بدر اللمكي أن إجمالي محطات شركة أدنوك يبلغ 800 محطة في دول الإمارات والسعودية ومصر.

وقال توماس شتراوس، مدير توتال إنرجيز الفرنسية في مصر، إنه سعيد بالتواجد في هذه اللحظات الهامة التي يعلن فيها تدشين أول محطة لتوزيع الوقود تحمل العلامة التجارية لشركة أدنوك، والتي تأتي من خلال إطلاق شراكة هامة بين توتال إنرجيز وأدنوك، استنادا إلى الخبرات المتراكمة التي يمتلكها الطرفان في مجال تسويق وتوزيع الوقود.

وأضاف أنه سيتم استثمار الخبرات لدى الجانبين في العمل على تقديم أفضل الخدمات بمعايير عالمية، والمنتجات البترولية عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء في السوق المحلي، "حيث نتطلع لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا في مصر من خلال شراكتنا مع أدنوك".

وأوضحت سفيرة الإمارات فى مصر أن دخول شركة أدنوك في نشاط تسويق الوقود في مصر يعد إضافة جديدة للشراكة الاستراتيجية، والتعاون البناء بين دولتي الإمارات ومصر.

ولفتت إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يصل إلى 1730 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويأتي على رأسها قطاع البترول والغاز؛ وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والمنفعة للبلدين.

وأكدت سفيرة الإمارات أن هذا الحدث اليوم بمثابة لبنة جديدة في صرح العلاقات الاقتصادية مع مصر.

وأكد وزير البترول، في كلمته، أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية هامة مثل شركة أدنوك الإماراتية للاستثمار في السوق المصري، معربا عن ترحيبه بالشركة الإماراتية، وحرصها على التواجد والاستثمار في مصر.

وأشار الملا أن دخول شريك هام بحجم أدنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال إنرجيز؛ يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات.

وأوضح أن ذلك يزيد من التنافسية في السوق بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك المصري الذي سيستفيد في النهاية من هذا التنوع، ووجود 14 علامة تجارية تتنافس في هذا المجال على تحسين الخدمات خاصة أن خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين ومرآة قطاع البترول لديهم.

وأضاف الملا أن السوق المصري في مجال توزيع الوقود، سوق واسع وينمو باستمرار حيث يخدم 105 ملايين مواطن، وأكثر من 10 ملايين مركبة، علاوة على التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة مما يجعله زاخرا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.