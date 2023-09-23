ارتفاع أسعار السكر والجبن وانخفاض الأرز والزيت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ والسكر والعدس والدواجن والجبن الأبيض والرومي خلال تعاملات اليوم السبت بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار الأرز وزيت عباد الشمس وزيت الذرة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.36 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.91 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.8 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس:62.65 جنيه، بانخفاض 2.03 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 30.38 جنيه، بزيادة 2.32 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.28 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 49.62 جنيه، بزيادة 2.24 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.94 جنيه، بتراجع 4.87 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.21 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 304.68 جنيه، بانخفاض 38 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.54 جنيه، بزيادة 3.15 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.15 جنيه، بانخفاض 1.38 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.54 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو الجبن الأبيض:119.55 جنيه، بزيادة 2.61 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 247.49 جنيه، بارتفاع 10.03 جنيه.

لتر اللبن السائب : 23.94 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.76 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

لتر اللبن المعبأ:31.02 جنيه، بزيادة 14 قرشا.