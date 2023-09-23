مفاجأة.. الجمارك تلغي تعليمات وقف تصدير البصل بعد تأجيل نشر قرار الوزير

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جديدا أمس بإلغاء العمل بمنشور سابق معلن به قرار وزاري من وزير التجارة والصناعة بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 أشهر.

كانت مصلحة الجمارك أصدرت منشور تصدير رقم 16 لسنة 2023 أمس الأول الخميس بتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج، وذلك لمدة 3 أشهر.

وكان من المفترض نشر القرار الوزاري بالوقائع المصرية بالعدد رقم 210 (تابع) في 21 سبتمبر 2023، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، بحسب ما أشارت المصلحة إليه في منشورها السابق.

لكن مصلحة الجمارك أصدرت منشورا آخر رقم 18 لسنة 2023، بتاريخ أمس الجمعة 22 سبتمبر بإلغاء العمل بمنشور رقم 16 بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 أشهر.

وجاء ذلك بناءً على تأشير رئيس المصلحة على كتاب رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 21 سبتمبر بشأن إرجاء نشر القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر.