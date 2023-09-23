انخفاض البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري والكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و310 جنيهات، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 75 و175 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.