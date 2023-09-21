سعر الذهب اليوم الخميس بمصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات مساء اليوم، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1487 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 عند 1911 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2230 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1921 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 8.7 دولار بنسبة 0.43% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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